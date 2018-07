Minta Jasad Diangkat, Keluarga Korban: Jangankan Sepotong Tangan, Bajunya Pun Kami Perlu

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.COM, TIGARAS - Menteri Koodinator (Menko) Maritim Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung ke Posko Tim Pencarian KM Sinar Bangun di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Senin (2/7/2018).

Selain menggelar rapat bersama instansi terkait, Luhut bertatap muka langsung dengan keluarga korban membahas perkembangan evakuasi KM Sinar Bangun.

Pada pertemuan tersebut, keluarga korban menyampaikan permohonan mereka kepada Luhut. Luhut berjanji mengakomodir permintaan keluarga korban.

Pada pertemuan tersebut Luhut menjelaskan, secara teknis bila bangkai kapal dan jenazah korban dipaksa untuk diangkat akan mengalami resiko.

Dampak kerusakan pada tubuh dan bangkai apal untuk pengangkatan menurutnya tidak sedikit.

Secara teknis dan kondisi suhu dan tekanan air di dasar danau yang dianggap menjadi kendala evakuasi juga dia jelaskan.

Dia menganjurkan akan tetap membuat monument untuk diziarahi. Namun, sepenuhnya dia menyerahkan ke keluarga korban.

"Memang kita pengen ngangkat tapi secara teknis kalau itu dilakukan itu bisa berdampak macam-macam. Pecah badan itu, pecah kapal itu," ujar Luhut di depan keluarga korban.

"Molo sian hami do bapa, unang pola sada tangan na na naek. Baju na petaho kepingin do hami. Molo monumen do songon na ni dok ni bapa i, las berkeping-keping pe kapal i diangkat bah kapal i ta bahen monumen di son. Ido pangidoan nami bapa. Unang ta baen gabe kuburan massal di Tao Toba on."