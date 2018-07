TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), menuliskan sebuah dukungan untuk Joko Widodo (Jokowi) agar memimpin Indonesia dua periode.

Hal tersebut diketahui dari akun Instagram @fifiletytjahajapurnama yang diunggah pada Rabu (25/7/2018).

Dalam foto yang diunggah Fifi Lety, tampak Ahok menulis di sebuah kertas dan menyampaikan dukungannya dengan sebuah kalimat yang ditulis tangan.

"Terus berjuang untuk Pak Jokowi 2 periode. Salam BTP Ahok Mako Brimob," tulis Ahok yang dibubuhkan sebuah tanda tangannya.

Tampak tulisan tersebut ditulis pada hari Selasa (24/7/2018).

Tak hanya itu, Fifi Lety juga memberikan keterangan pada unggahan tersebut.

Baca: Residivis Begal Sadis Ditembak Polisi, saat Dikepung sedang Tidur Bersama Istri dan Anak

Baca: Persib Bandung Dijamu Persebaya Surabaya Petang Ini, Tonton via Live Streamingnya

Baca: Suryo Prabowo Bereaksi Menyasar Teriakan Nama Ahok di Lapangan Benteng, Ada yang Kelojotan

Baca: Atasi Sakit Gigi dengan 6 Bahan Alami yang Mudah Ditemukan di Rumah

Baca: Tas Dijambret, Rambut Apoteker Perempuan Ini Tersangkut di Rantai Motor Pelaku

Baca: Lihat Kamar Penjara Setya Novanto dan Koruptor Lainnya di Lapas saat Disambangi Najwa Shihab

Fifi Lety membenarkan bahwa surat tersebut memang tulisan tangan Ahok.

Ia juga mengatakan bahwa Ahok menuliskan hal itu karena diminta oleh seseorang.

"Dari kemarin sampai Siang ini kembali Byk Yg tanya Soal ini benar engak tulisan Pak Ahok ?

jd saya biar jawab Di sini sekaligus aja ya.... ini benar tulisan koko Ahok @basukibtp.

Yg mau kutip share ambil gambar Silakan saja.

Mengapa pak Ahok tulis ini ? Karena ada Yg minta dan siapa yg minta?

Baca: Anies Bilang Permasalahan Kali Item soal Warisan, Guntur Romli: Ente Cuma Sibuk Menata Kata

Baca: Kala Ahok Menuliskan Dukungan Jokowi 2 Periode dengan Tulisan Tangan, Simak Fakta di Baliknya

Baca: SBY Beber Bagaimana Hubungan Sebenarnya dengan Jokowi dan Megawati, Ada yang Belum Pulih

Baca: Teranyar, 10 Pengumuman Pendaftaran CPNS 2018, Pantau 2 Situs Resmi Ini

Baca: Kamar Penjara Eks Wali Kota Medan Rahudman dan Bupati Batubara Jadi Sasaran Utama Penggeledahan

Baca: Ingin Usir Tikus dan Laba-laba dari Rumahmu? Cukup Gunakan 5 Bahan Alami Ini

Ya rahasia hahahaha ok ya have blessed weekdays selamat bekerja bagi yg kerja all the best for all Gbu," tulisnya.