Sergio Ramos Tidak Mau Ambil Pusing Dibenci karena Tindakannya ke Mohamed Salah

TRIBUN-MEDAN.com-Sergio Ramos buka suara terkait insiden dengan pemain sayap Liverpool, Mohamed Salah, pada final Liga Champions musim lalu. Pemain belakang Real Madrid ini dan tim nasional Spanyol ini ternyata tak ambil pusing terkait persepsi orang mengenai dirinya sendiri.

Citra Sergio Ramos bisa dibilang memburuk setelah insiden berebut bola dengan Mohamed Salah waktu itu. Ramos dianggap sebagai pemain yang sengaja berbuat celaka terhadap malam bermain.

"Saya tidak pernah ingin menyakiti rekan saya di lapangan dan tujuan saya untuk menghentikan Mohamed Salah juga masih terhitung wajar sehingga saya tidak memikirkannya," kata Ramos seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two, Sabtu (8/9/2018).

"Saya tahu para penggemar dari Inggris akan memperlakukan pemain sesuai yang pantas kami terima sehingga saya tak khawatir sedikit pun," tutur Ramos menambahkan.

Ramos dan Salah terlibat perebutan bola yang sengit pada finalLiga Champions musim lalu. Perebutan bola tersebut membuat Salah terjatuh dan menderita cedera bahu.

Salah pun hanya mampu bermain selama 30 menit dalam final tersebut. Ramos dianggap sebagai pihak yang disalahkan atas kejadian ini.

Ia dianggap sengaja menarik lengan Salah hingga galandangLiverpool tersebut cedera dan tak bisa melanjutkan permainan.

Real Madrid berhasil mempertahankan gelar juara Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool dengan skor 3-1, Minggu (27/5/2018) dini hari WIB. Keberhasilan tersebut sekaligus membuat Madrid mencatatkan sejarah dengan menjadi juara tiga kali beruntun.

Artikel ini sudah terbit di BolaSport dengan judul Sergio Ramos Tak Khawatir Dibenci Orang karena Mohamed Salah