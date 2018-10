6 Pemuda Ini Layak Disebut Perampok Terburuk Sepanjang Sejarah, Apa Sih yang Mereka Lakukan?

TRIBUN-MEDAN.com - Ini mungkin akan menjadi aksi perampokan teraneh sepanjang sejarah, dan mungkin terbodoh. Belum lagi melancarkan aksi pencurian, perampok itu malah sudah tertangkap duluan oleh pihak berwajib.

Sekelompok perampok yang terdiri dari 6 orang ini mendapat julukan sebagai "perampok terbodoh di Belgia" setelah jatuh dalam jebakan sederhana.

Upaya perampokan ini terjadi pada hari Sabtu (20/10/2018) lalu. Saat itu enam pria bersenjata berjalan memasuki sebuah toko rokok elektrik di pinggiran kota Charleroi, Belgia.

Mereka meminta pemilik untuk mengosongkan kasir dan memberi mereka uang. Karena waktu masih siang hari, si penjual berpikir dengan cepat, dan mengatakan kepada mereka bahwa dia belum menjual apapun.

Dia memberikan tawaran pada perampok itu, mereka harus kembali pada jam toko itu ditutup, sambil terus berusaha menyatakan kesepakatan itu. Dan pejahat itu jatuh dalam trik bodoh.

“Saya mengatakan kepada mereka dengan jelas bahwa jam 3 sore, bukan waktu terbaik untuk membuka toko," ucap si pemilik toko kepada saluran TV Belgia RTL.

Mendengar penawaran si pemilik toko, 6 penjahat itu sempat berunding, lalu pergi meninggalkan toko. Tidak ingin membuang waktu, pemilik toko langsung menelepon polisi, memberi tahu apa yang terjadi. Termasuk bagian kesepakatan mereka.

Tak disangka-sangka, pukul 5.30 sore, Didier mengatakan kepada media setempat bahwa para perampok muncul lagi, tetapi polisi belum tiba.

"Saya memarahi mereka mengatakan 'Anda harus membeli jam tangan. Ini pukul 5:30 tidak 6:30,' dan mereka pergi," katanya kepada RTL.

"Ternyata mereka bukan yang paling pintar," sambungnya.

Percaya atau tidak, pada pukul 18.30, keenam pria itu sekali lagi kembali ke toko rokok elektrik yang siap untuk mengumpulkan barang jarahan yang dijanjikan.

Tapi kali ini, terdapat polisi dengan pakaian santai datang menunggu mereka. Lima orang perampok berhasil ditangkap, termasuk di antaranya anak di bawah umur dan seorang lainnya berhasil melarikan diri.

Kelimanya sepertinya akan menghabiskan waktu di penjara.

"Seperti komedi. Mereka bahkan disebut perampok terburuk di Belgia," ujarnya.

(cr12/tribun-medan.com)

Artkel ini sudah terbit di odditycentral dengan judul Shop Owner Asks Robbers to Come Back Later if They Want More Money, They Listen, Get Arrested