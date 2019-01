PT KIM Raih Penghargaan The Most Trusted Company In Service Excellent Of The Year

Direktur Utama PT KIM, Trisilo Ari Setiawan saat menerima penghargaan Indonesian 50 Best Companies Award 2019 di Santika Premiere Dyandra Hotel, Jumat (11/1/2019) malam.

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi, dalam percaturan perekonomian regional dan internasional yang bertumpu pada keunggulan nyata sumberdaya nasional.

Maka digelar penghargaan bagi 50 perusahaan terbaik di Indonesia, yang berlangsung di Santika Premiere Dyandra Hotel, Jumat (11/1/2019) malam.

Memadukan secara seimbang keterkaitan antar potensi ekonomi nasional, maka bangsa Indonesia harus bangkit dalam semua sektor, untuk bisa memanfaatkan peluang dan memenangkan persaingan untuk menatap masa depan yang lebih baik menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

"Indonesian 50 Best Companies Award 2019 merupakan penghargaan yang ditunjukkan bagi perusahaan-perusahaan yang telah berupaya menjadikan dirinya The Most Valuable Brand,"

Apresiasi ini bentuk kepuasan dan pilihan masyarakat umum atau customer atas citra positif terhadap produk dan layanan perusahaan.

Merupakan program Indonesia Achievement Center yang bekerjasama dengan Tre Uno Event Management, yang dilaksanakan setiap tahun.

Curhat Siswi SMP Pada Hotman Paris, Ngaku Diperkosa Pembina Pramuka, Pelaku Sudah Ditahan

Akhirnya Polisi Ungkap Nama-nama Artis Itu, Di Antaranya Riri Febrianti Pesinetron Anak Jalanan

Buaya Empat Meter Mangsa Manusia yang Memberinya Makan, Tubuhnya Tinggal Separuh Ditemukan

Tujuan penyelenggaraan program ini adalah memberikan informasi yang sangat baik kepada pelanggan dari produk dan jasa yang handal dan unggul, untuk mendorong motivasi perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya serta mengidentifikasi dan mempromosikan bisnis yang telah meningkat diatas kompetensi dan memperoleh hasil positif.

Selain itu, acara itu juga bertujuan untuk mengenali prestasi visioner bisnis terkemuka di Indonesia disemua sektor industri dan untuk menghormati kontribusi besar mereka terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

Program ini akan berfungsi sebagai katalis untuk pertumbuhan pemimpin baru dan pengusaha untuk memacu pertumbuhan industri dan untuk mendorong perekonomian daerah.

ILC TVOne Terbaru - Alasan Karni Ilyas, Ungkap Ganti Topik ILC Jawab Tudingan Pro Capres Tertentu

Curhat Siswi SMP Pada Hotman Paris, Ngaku Diperkosa Pembina Pramuka, Pelaku Sudah Ditahan

Kombes Dadang Sampaikan Pesan Kamtibmas di Masjid Al Hilal Medan