IT Chapter Two Lebih Berdarah-darah dan Menakutkan Dibanding Film Pertamanya

Badut Pennywise di film It yang akan tayang pada akhir 2017. (IMDB/Warner Bros)

TRIBUN-MEDAN.com-Sekuel film IT, IT Chapter Two, akan mendarat di bioskop pada 6 September 2019.

Ketika berbicara dengan The Hollywood Reporter, penulis naskah IT Capter Two, Gary Dauberman, menyebut bahwa yang kedua ini lebih berdarah-darah dan menakutkan daripada film terakhir.

"Sekuelnya pasti lebih berdarah daripada yang pertama dan sama menakutkannya, jika tidak lebih menakutkan," katanya.

"Kedua film itu terasa seperti keseluruhan yang lengkap. Ini terasa seperti perkembangan alami dan perpanjangan dari yang pertama," sambung Dauberman.

Hal itu dibenarkan oleh salah satu bintang film IT Chapter Two, Jessica Chastain. Ia menggambarkan situasi saat di lokasi shooting.

"Dalam film ada adegan yang dikatakan seseorang di set bahwa itu adalah darah paling banyak yang pernah ada dalam film horor," kata Chastain saat menjadi bintang tamu The Tonight Show.

"Aku akan memberitahumu, hari berikutnya aku seperti mengeluarkan darah dari bola mataku," ucapnya lagi berkelakar. (Andi Muttya Keteng Pangerang)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "IT Chapter Two Disebut Lebih Berdarah-darah dan Menakutkan dari Film Pertamanya."