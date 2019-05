Fira Fatmasiefa si Anak Medan Penggemar Astrofisika yang Diperebutkan 5 Kampus Terkenal di Amerika

Fira Fatmasiefa Anak Medan Penggemar Astrofisika yang Diperebutkan 5 Kampus Terkenal di Amerika

TRIBUN-MEDAN.com-Wajah cantik dengan segudang bakat dan prestasi menjadi kombinasi sempurna yang melekat pada wanita.

Di balik paras cantiknya, Fira Fatmasiefa adalah sosok perempuan yang menginsiprasi. Di usianya yang masih belia, Fira sudah memiliki prestasi-prestasi di kancah nasional hingga internasional.

Fira memiliki cita-cita mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi bangsa, serta memiliki keinginan besar untuk mempersembahkan penghargaan bertaraf dunia di bidang ilmu pengetahuan dan sains, untuk bangsa dan negara Indonesia.

Ia memilih mendaftar sebagai mahasiswa dan diterima di jurusan Astrofisika di University of California, Berkeley. Astroflsika adalah bidang minat yang disukai Fira. Dengan bidang tersebut, ia dapat mengeksplorasi segala hal tentang alam semesta.

"Minat saya di dunia Astrofisika. menjadi makin besar utamanya sejak saya menjadi Team Leader dan Project Manager untuk Chandra Kumala School Space Research Program, yakni penelitian ilmiah di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS), yang dijalankan bersama Lembaga Antariksa Amerika (NASA) dan telah dipresentasikan dengan memperoleh penghargaan di Pertemuan Perkumpulan Penelitian Gravitasi dan Luar Angkasa Amerika (American Society for Gravitational and Space Research Meeting / ASGSR) di

Bethesda, Maryland, Amerika Serikat," ujar Fira.

Perempuan kelahiran Surabaya, 9 Juni ini juga diterima di lima universitas ternama di Amerika Serikat, dengan jalur berusaha mandiri dengan system pengiriman aplikasi dan penerimaan lewat Portal COMMON-APP, (tanpa melalui perantara lembaga konsultan-konsultan edukasi).

Lima universitas ternama di Amerika Serikat itu adalah University of California Berkeley (UC BERKELEY), University of California Davis (UC DAVIS), University of California Irvine (UC IRVINE), Colorado State University (CSU), dan Georgia State University (GSU).

Namun, Fira memilih University of California, Berkeley sebab UC Berkeley ini merupakan salah satu universitas terbaik di dunia dan juga merupakan universitas penyaji program fisika, astronomi dan sains luar angkasa yang juga berperingkat terbaik di dunia, dengan memiliki empat laboratorium sains luar angkasa.

Universitas tersebut juga memiliki jumlah pemenang hadiah Nobel paling banyak di dunia.