TRIBUN-MEDAN.com- Incar Juara Pool E, Tanjungbalai United dan Poslab Labuhanbatu Bakal Saling Jegal.

Pertandingan terakhir Liga 3 Zona Sumut pool E yang mempertemukan Tanjungbalai United melawan Poslab Labuhanbatu di Stadion Asahan Sakti, Tanjungbalai, Sabtu (7/9/2019) diprediksi berlangsung ketat.

Pasalnya kedua tim kini sama-sama mengoleksi sembilan poin, masing-masing hasil tiga kali menang, setelah mengalahkan pesaing mereka di pool E yaitu Mencirim City, PS Taruna Satria Tebingtinggi dan Bintang Utara Rantauprapat.

Namun tim Mutiara Selat Malaka berada di posisi puncak klasemen sementara pool E karena unggul selisih gol, yaitu berhasil menyarangkan 18 gol ke gawang lawan dan kebobolan sebanyak tiga kali.

Sedangkan Poslab Labuhanbatu memiliki selisih gol 11-2.

Pelatih Poslab Labuhanbatu, Hadi Khairul Sinaga, mengaku tetap optimis tim asuhannya dapat meraih kemenangan menghadapi tuan rumah Tanjungbalai United, meski empat pemainnya dipastikan absen dalam pertandingan tersebut akibat akumulasi kartu kuning dan cedera.

"Kami akan libas Tanjungbalai (United)," ujar Hadi usai timnya mengalahkan Mencirim City 2-1, Jumat (6/9/2019).

Sementara, pelatih Tanjungbalai United, Taufik Silaen tetap mengincar kemenangan demi mengamankan posisi juara pool E.

Dalam pertandingan melawan Poslab, Taufik akan menginstruksikan pemainnya untuk bermain terbuka.

"Kami akan tetap bermain all out. Walau pemain kami ada yang cedera dan terkena akumulasi kartu kuning. Kualitas pemain kami merata, banyak pemain kami yang siap. Semoga pemain yang diturunkan mampu bermain maksimal, dan raih kemenangan," kata pelatih berlisensi C AFC itu.

Seperti diketahui, baik Tanjungbalai United dan Poslab Labuhanbatu sudah dipastikan lolos ke babak 10 besar Liga 3 Zona Sumut 2019 dari Pool E.

Hasil pertemuan kedua tim akan menentukan posisi juara dan runner-up di pool tersebut.

(ind/tribun-medan.com)