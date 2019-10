LIRIK LAGU & Chord Kunci Gitar 'Entah Apa yang Merasukimu' atau Salah Apa Aku, Berikut Videonya

Lagu yang sedang viral ini tampaknya sedang banyak digandrungi dari semua kalangan, Kamis ( 3/10/19 ).

Viral melalui tiktok menjadi sebuah keuntungan yng menghingapi band asal SUMSEL ini.

Berikut ini lirik lagu 'Salah Apa Aku' atau 'Entah Apa yang Merasukimu' oleh ILIR 7 serta kunci gitarnya.

Intro : C ~ G ~ F ~ Fm….



C G/B

….Aku percaya kamu



F

Tapi lagi-lagi kau bohongiku



G

Kau telah tipu aku ~

*)

C G/B

….Aku menyayangimu



F

Tapi lagi-lagi kau sakitiku



G

Kau telah khianatiku



#)

F

Tak pernah ku sangka kau telah berubah



G

Kau membagi cinta dengan dirinya



F

Aku yang terluka



G

Sungguh aku kecewa ~

Reff:

C G

Entah apa yang merasukimu



F C

Hingga kau tega mengkhianatiku

Am G

Yang tulus mencintaimu ~



C G

Salah apa diriku padamu



F C

Hingga kau tega menyakiti aku



Am G F

Kau sia ~ siakan cintaku ~

*

*)

C G

….Aku menyayangimu



F

Tapi lagi-lagi kau sakitiku



G

Kau telah khianatiku



#)

F

Tak pernah ku sangka kau telah berubah



G

Kau membagi cinta dengan dirinya



F

Aku yang terluka



G

Sungguh aku kecewa ~

Reff:



C G

Entah apa yang merasukimu



F C

Hingga kau tega mengkhianatiku



Am G

Yang tulus mencintaimu ~

C G

Salah apa diriku padamu



F C

Hingga kau tega menyakiti aku



Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ woo ~





Song: Am G F -Em Dm -Em F G

huwo ~

Reff:



C G

Entah apa yang merasukimu



F C

Hingga kau tega mengkhianatiku



Am G

Yang tulus mencintaimu ~



C G

Salah apa diriku padamu



F C

Hingga kau tega menyakiti aku



Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ woo ~



C G

Entah apa yang merasukimu



F C

Hingga kau tega mengkhianatiku



Am G

Yang tulus mencintaimu ~



C G

Salah apa diriku padamu



F C

Hingga kau tega menyakiti aku



Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ hoo ~



Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~

