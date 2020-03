Penatapan Berastagi, Menikmati Udara Sejuk Sembari Makan Jagung Bakar

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Sumatera Utara memiliki banyak destinasi wisata dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk.



Satu diantaranya adalah Penatapan Berastagi.

Penatapan Berastagi ini terletak di sisi pegunungan tepatnya pinggir jalan lintas Medan-Kabanjahe, Jalan Jamin Ginting, Doulu, Berastagi, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Karo.

Penatapan Berastagi ini sudah ada sejak puluhan tahun dan buka 24 jam setiap harinya.

Lokasinya juga tidak jauh dari Kota Berastagi.

Selain menikmati suguhan pemandangan yang manarik, para wisatawan dapat menikmati segelas teh hangat, jagung bakar, dan indomie kuah serta sembari diiringi lagu-lagu melow.

• Pos SAR Ajibata Resmi Berdiri, Berikan Pertolongan Gratis 24 Jam

Harga yang ditawarkan pun tidak terlalu mahal untuk menyantap minuman dan makanan yang ada di penatapan.

Teh dibanderol dengan harga Rp 5 ribu per gelas, jagung bakar Rp 5 ribu per jagung, dan Indomie kuah Rp 10 ribu per porsi.

Di penatapan sendiri, terdapat lebih kurang 20 cafe yang berdiri di pinggir jalan lintas tersebut.

Masing-masing cafe menyediakan sebuah tempat berswafoto dengan latar pemandangan alam beserta rumah-rumah yang ada di Kecamatan Sibolangit.

Namun, sayangnya apabila cuaca sedang kabut, pemandangan yang selalu memanjakan mata para wisatawan pun harus sirna tertutup oleh kabut.