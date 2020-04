Satwa di Medan Zoo Terancam Kelaparan, Pengelola tak Punya Uang Masuk untuk Beli Pakan Hewan

TRI BUN-MEDAN.COM - Kepala Urusan Kesehatan Hewan dan Konservasi Medan Zoo, drh Sucitrawan, menyampaikan kondisi Medan Zoo setelah penutupan karena Covid-19 sejak Senin (23/3/2020) yang lalu.

Dengan penutupan tersebut, biaya operasional terhambat sebab pendapatan utama Medan Zoo adalah dari tiket pengunjung.

"Kita mulai tutup tanggal 23 Maret 2020, biaya operasional Medan Zoo ini adalah dari tiket pengunjung. Maka dengan ditutupnya itu, sama sekali tidak ada masukan Medan Zoo," ujar drh Sucitrawan, Selasa (28/4/2020)

Dengan keterbatasan finansial, pihak Medan Zoo harus membatasi takaran pakan kepada satwa.

"Dan kita juga dikasih tahu bahwa stok makanan sangat terbatas dan sekarang aja kami sudah menyesuaikan dengan efesiensi pakan," terangnya.

"Seperti harimau sumatera, yang biasanya 4 kilo per ekor per hari dan benggala itu 6 kilo per ekor per hari sekarang sudah agak kita kurangi sekitar 3,3 kilo dan untuk benggala 4 kg," sambungnya.

Selain makanannya dikurangi, varian makanan satwa di Medan Zoo juga dikurangi.

"Varian juga kita batasi, yang biasanya dengan ayam dan daging, sekarang hanya ayam," sambungnya.

Kelestarian burung yang ada di Medan Zoo tetap juga menjadi bagian dari perhatian pihak Medan Zoo.

Oleh karena itu, pihaknya konsultasi dengan lembaga konservatif lainnya dalam penanganan pakan burung.