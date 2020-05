Drama Korea The World of the Married

Kim Ae Hee Ungkap Kesulitan Perankan Tokoh Jin Sun Woo dalam Drama The World of the Married

TRIBUN-MEDAN.com- Episode terakhir The World of the Married berhasil mencetak rating tertinggi yang pernah diraih oleh drama di seluruh jaringan TV kabel Korea Selatan.

Keberhasilan itu tidak lepas dari kepiawaian para pemain dalam memerankan masing-masing karakter mereka.

Aktris Kim Hee Ae termasuk salah satu pemain yang membantu menciptakan daya tarik yang kuat dalam drama ini.

Kim Hee Ae berperan sebagai Jin Sun Woo, seorang dokter yang diselingkuhi oleh suaminya.

Berbicara soal karakternya, Kim Hee Ae mengaku kesulitan untuk menunjukkan banyak emosi saat syuting.

"Karakter ini perlu menunjukkan banyak emosi, sehingga setiap episode adalah tantangan yang berbeda."

"Aku harus mengendalikan emosiku sendiri, dan mencoba untuk fokus pada emosi itu."

"Karena jumlah waktu layar yang aku miliki, aku khawatir itu akan mengganggu pembuatan film jika aku sakit," ujarnya dikutip dari JTBC Plus via Vlive, Minggu (17/5/2020).

Aktris 54 tahun ini mengatakan bahwa ia harus benar-benar mencurahkan jiwanya ke dalam perannya.