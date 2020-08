Agensi SM dan JYP Kerjasama Hadirkan Perusahaan Konser Online Bernama 'Beyond LIVE'

TRIBUN-MEDAN.com - Dua agensi besar Korea Selatan, SM Entertainment dan JYP Entertainment mengumumkan telah berkolaborasi bentuk perusahaan konser online.

Diketahui pada April lalu, SM meluncurkan layanan streaming konser live bernama "Beyond LIVE" bekerja sama dengan perusahaan teknologi Naver.

Hari ini, Selasa (4/8/2020) SM dan JYP menyatakan membentuk perusahaan yang khusus menangani konser online.

Perusahaan ini dinamai Beyond LIVE Corporation (BLC), yang akan merencanakan dan mengoperasikan konser-konser produksi Beyond LIVE.

Sinergi itu menggabungkan kemampuan SM memproduksi konten, teknologi Naver, dan jaringan serta kreativitas JYP.

Didahului SuperM pada bulan April, beberapa artis SM telah mengadakan konser Beyond LIVE.

Layanan streaming ini juga disebut telah dipuji karena penggunaan teknologinya termasuk AR (augmented reality) dan aspek interaktif.

Konser Beyond LIVE berikutnya akan menyajikan "World in A Day" dari girl group TWICE pada 9 Agustus pukul 15.00 KST atau 13.00 WIB. (*)

