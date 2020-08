Rayakan Ultah ke-20, Dul Jaelani Dapat Hadiah Spesial dari Irwan Mussry, Putra Maia: Thanks Daddy!

Dul Jaelani mendapat pesan dari sang ayah sambung, Irwan Mussry di hari ulang tahun. Perlakuan manis pengusaha kaya raya itu mendapat sorotan dari warganet.

TRIBUN-MEDAN.com - Putra ketiga Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Dul Jaelani tengah berbahagia.

Pasalnya pada Minggu (23/8/2020) lalu, Dul Jaelani berulang tahun hingga usianya kini genap 20 tahun.

Di momen pertambahan umurnya ini, Dul Jaelani rupanya mendapat perlakuan istimewa dari suami baru Maia Estianty yang juga ayah sambungnya, Irwan Mussry.

Jika menilik lebih lanjut, sosok Irwan Mussry bukanlah orang sembarangan.

Siapa menyangka, pria 57 tahun tersebut merupakan CEO dan Presiden Direktur PT Timerindo Perkasa International.

Pada ulang tahun Dul Jaelani ke-20 ini, Irwan Mussry rupanya memberikan ucapan doa hingga harapannya kepada Dul melalui unggahan di akun instagram pribadinya, Minggu (23/8/2020).

"Another year has come and gone, and I've watched you continue to mature and excel in more ways than one.

Wishing you a very Happy 20th Birthday @duljaelani - May your life journey and adventures be everything you've always dreamed of, and so much more.

Much Love, Dad. #happybirthday #birhdaywishes.