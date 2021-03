JADWAL Tayang Kualifikasi Piala Dunia 2022 Mulai Malam Ini, Portugal Vs Azerbaijan, Ibra Comeback

TRIBUN-MEDAN.com - Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa akan dimulai malam ini. Termasuk ada laga Turki vs Belanda, Portugal vs Azerbaijan dan Prancis vs Ukraina.

Ronde laga-laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa akan dimulai pada Rabu (24/3/2021) malam waktu setempat atau Kamis dini hari hingga Jumat (26/3/2021).

Satu hal yang paling menyita perhatian dalam kualifikasi ini adalah kembalinya Zlatan Ibrahimovic bersama timnas Swedia.

Tapi sebelumnya ada laga Turki vs Belanda, Portugal vs Azerbaijan dan Prancis vs Ukraina.

Gabungnya bomber AC Milan Zlatan Ibrahimovic tersebut diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Swedia (SvFF) pada Selasa (16/3/2021) lalu.

Ibrahimovic dipanggil timnas Swedia bersama 25 pemain lainnya untuk melakoni dua laga Kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022 dan satu uji coba bulan ini.

Praktis, striker berusia 39 tahun itu pun berpotensi comeback saat Swedia melawan Georgia pada laga perdana kualifikasi.

Adapun duel Swedia vs Georgia merupakan rangkaian laga Grup B yang akan berlangsung di Friends Arena, Solna, Jumat (26/3/2021) dini hari WIB.

Ibrahimovic terakhir kali berseragam timnas Swedia pada laga fase grup Piala Eropa 2016 melawan Belgia, 22 Juni 2016.

Perhelatan tersebut kemudian menjadi ajang terakhir Ibra usai dia gagal membawa negaranya ke fase gugur Piala Eropa 2016.

Penyerang andalan dan kapten Swedia, Zlatan Ibrahimovic, bersalaman dengan gelandang Belgia, Eden Hazard, dalam laga Grup E Piala Eropa 2016 di Allianz Riviera, Nice, pada Selasa (22/6/2016). (AFP)

