Menyandang Status Janda, Artis Rupawan Ini Makin Vulgar, Pamer Dada yang Aduhai

TRIBUN-MEDAN.COM- Nindy Ayunda selalu menjadi sorotan netizen sebab penampilannya terkesan modis dan berkelas tinggi.

Wanita yang baru saja menyandang status janda ini menjadi sorotan karena pamer tubuh seksi.

Yup! Seperti yang diketahui, Nindy memang sering terlihat tampil dengan gaya busana yang out of the box.

Selain unik, kesan seksi juga tak luput dari setiap penampilannya.

Nindy Ayunda

Namun menariknya, baru-baru ini penampilan Nindy setelah resmi bercerai dari sang suami begitu mencuri perhatian.

Pede tampil seksi perlihatkan belahan dada, penampilan ibu dua Anak itu langsung menuai beragam komentar dari netizen di medsos.

Nindy Ayunda Tampil Seksi Perlihatkan Belahan Dada.