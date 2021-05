Menyandang Status Janda untuk Kedua Kali, Artis Rupawan ini Bertanya Pada Tuhan: Kenapa Terjadi

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis peran Wulan Guritno sudah resmi bercerai dengan Adilla Dimitri, suaminya. Kini, dia menyandang status janda.

Selain itu, perceraian ini mencatat Wulan Guritno gagal membina rumah tangga untuk kedua kalinya.

Secara administrasi formal perceraiannya baru saja diperolehnya seperti akta cerai.

Artis Wulan Guritno (istimewa/Instagram WulanGuritno)

Tidak hanya itu, ia bertanya-tanya perihal berkas dan catatan yang kurang indah dalam hidupnya. Sebab, rumah tangganya berakhir pilu.

"Akta cerai baru dikirim, akta baru dikirim. It was a real for me, kayak ‘akte cerai lagi???’ Gitu," kata Wulan Guritno saat mengisi konten di TS Media, dikutip Grid.ID Jumat (21/5/2021).

Walaupun tidak secara blak-blakan menyampaikan alasannya bercerai. Tetapi, berpisahnya dengan Adilla menjadi keputusan yang harus diambilnya.

"I mean emang keputusan gue juga, cuman kayak ‘kenapa harus terjadi lagi sih ya Allah gitu’," ujar Wulan.

Potret Wulan Guritno tetap tampil seksi di usia 39 tahun. Bagikan tips mengencangkan otot Miss V dan bokong. (INSTAGRAM WULAN GURITNO)

Meskipun begitu, Wulan masih bisa bergurau dengan membandingkan akta cerai yang didapatkannya dulu dan sekarang.

Menurutnya, akta yang didapatkannya kali ini lebih baik dibanding satu yang diterimanya saat cerai dengan Atilla Syach, ayahanda putri pertamanya, Shaloom Razade.

"Tapi akta cerainya beda sih sekarang. Beda sih sekarang lebih apik," ungkapnya terkekeh.