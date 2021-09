Kebahagiaan Joy Tobing setelah Resmi Menikah dengan Perwira TNI AU

TRIBUN-MEDAN.com - Joy Tobing dIkenal sebagai penyanyi berbakat Tanah Air.

Perempuan bernama lengkap Joy Destiny Tiurma Tobing itu adalah pemenang Indonesian Idol musim pertama tahun 2004.

Saat itu di babak final, Joy mengalahkan Delon Thamrin.

Setelah menjuarai Indonesian Idol, Joy Tobing sempat merilis album debut Idol-nya Terima Kasih dengan single kemenangan "Karena Cinta" yang diciptakan penyanyi Glenn Fredly.

Lagu ini menjadi salah satu hits tersukses di Indonesia pada tahun 2005.

Namanya pun semakin melejit di dunia industri musik Indonesia.

Ia juga pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi top Indonesia yang lainnya seperti Judika, Iwan Fals, Glenn Fredly, Sheila Majid, Christine Panjaitan, Victor Hutabarat dan lain lain.

Joy Tobing juga pernah tampil pada Opening Ceremony Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games tahun 2011 di Palembang, Sumatera Selatan.

Ia membawakan lagu "Together We Can Rise" yang merupakan lagu ciptaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dirilis di album thema SEA Games 2011.

Sebelum menjuarai Indonesian Idol musim pertama, Joy Tobing juga pernah menjuarai Cipta Pesona Bintang RCTI tahun 1994.