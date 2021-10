Materi Belajar Bahasa Inggris: Penggunaan Preposisi Pada Kalimat Menyatakan Waktu dan Tempat

TRIBUN-MEDAN.com –

Materi belajar Bahasa Inggris kali ini membahas mengenai preposisi, "in", "on", dan "at" untuk tempat dan waktu.

Preposisi atau kata depan merupakan Part of Speech sebagai dasar dalam belajar bahasa inggris.

Preposisi sendiri dapat diikuti oleh noun (kata benda), pronoun (kata ganti orang) atau gerund.

Ada banyak jenis preposisi dalam bahasa inggris, salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah preposisi untuk tempat dan waktu.

Fungsi preposisi sendiri adalah untuk menerangkan lokasi dan waktu yang umum hingga spesifik.

Preposisi In On At untuk Tempat

1. In

In artinya di dalam, tetapi dalam konteks preposisi tempat in digunakan untuk menunjukkan tempat yang umum, luas, dan tidak spesifik.

Contoh:

Monas is located in Jakarta

(Monas terletak di Jakarta)