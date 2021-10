Materi Belajar SMA: Cara Memberi Nasihat dalam Bahasa Inggris dan Contoh Kalimatnya

TRIBUN-MEDAN.com - Penggunaan bahasa Inggris yang tepat akan menunjukkan kamu menguasai dengan baik dan benar.

Pada materi kali kita akan belajar bagaimana memberi nasihat dalam bahasa Inggris dan juga contoh kalimatnya.

Jika seseorang meminta saran, terkadang akan lebih berguna jika kita membayangkan diri kita berada di posisi orang itu.

Ketika memberikan nasihat atau saran dalam bahasa Inggris lebih baik dengan ekspresi "If I were you, I would …"

Selain itu, memberikan rekomendasi adalah cara lain yang baik untuk memberikan saran dengan tidak memaksa.

Kita dapat menggunakan kata "suggest" atau "recommend".

Oh iya, diterima atau tidaknya suatu saran atau rekomendasi akan kembali ke masing-masing orang.

Namun terkadang, kita perlu memberikan nasihat lebih kuat atau bukan sekadar menyarankan untuk memberi tahu pendengar bahwa hal tersebut sangat penting.

Kita dapat menggunakan ungkapan 'you better ...' untuk melakukan sesuatu.

Nah, supaya lebih jelas, yuk, kita simak bersama beberapa cara memberi nasihat dalam bahasa Inggris dan contoh kalimatnya di bawah ini!