Materi Belajar Bahasa Inggris: Jenis-jenis Pronoun dan Contohnya

TRIBUN-MEDAN.com – Pronoun adalah kata yang digunakan sebagai pengganti noun (kata benda) ketika berbicara tentang seseorang atau sesuatu.

Pronoun digunakan untuk menganti kata benda pada penyebutan kedua dan seterusnya agar tidak mengulang-ulang sebuah kata benda.

Adapun jenis-jenis pronoun ada 5, yaitu Subject Pronouns, Object Pronouns, Possessive Adjective, Possessive Pronouns, Reflexive Pronouns.

1. Subject Pronouns

Subject pronouns adalah pronouns yang memiliki posisi sebagai subjek dalam suatu kalimat. Subject pronouns sendiri bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat.

Biasanya pronouns ini diikuti oleh verb (kata kerja) atau be (is, am, are).

Setidaknya terdapat tujuh subject pronoun yang digunakan dalam menyusun kalimat sempurna, yaitu

I = Aku/saya

You = Kamu

We = Kami/kita