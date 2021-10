Materi Belajar Bahasa Inggris: Penulisan Descriptive Text dan Contohnya

TRIBUN-MEDAN.com - Materi belajar bahasa Inggris tentang descriptive text atau teks deskripsi.

Penulisan teks deskripsi dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

Pengertian Descriptive Text

Descriptive Text adalah salah satu jenis text dalam Bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan mau pun benda mati. Tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca.

Menggunakan Simple Present Tense

Teks ini menggunakan Simple Present Tense karena kita akan mendiskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek, dan salah fungsi dari Simple Present Tense sendiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran.

Misalkan kamu ingin mendeskripsikan mengenai tempat tidur kamu, kamu bisa menggunakan kalimat:

The color of my bedroom is blue.

Menggunakan banyak kata sifat (adjective).

Karena fungsi dari teks ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan, maka dalam Descriptive Text akan banyak dijumpai kata sifat (adjective). Contohnya adalah big, small, colorful, dan lain sebagainya.

Menggunakan kata kerja penghubung (relating verb).

Relating verb adalah kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Contohnya: is, have, seem, appear, dan kata kerja lainnya.

Generic Structure of Descriptive Text

Descriptive Text mempunyai aturan tersendiri mengenai strukturnya. Berikut ini adalah generic structure descriptive text:

1. Identification