Kepala Kantor Pos Natal Tilap Uang Pensiun dan Korupsi Rp 230 Juta, Uangnya untuk Judi Online

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Kantor Pos Cabang Natal, Kabupaten Madina, Muhammad Syahrin divonis 2,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan, Senin (21/2/2022).

Syahrin terbukti melakukan korupsi dengan terbongkarnya transaksi fiktif.

Dalam pengakuannya, Syahrin melakukan korupsi untuk bermain judi online.

Majelis Hakim yang diketua As'ad Rahim Lubis menilai, terdakwa terbukti melakukan korupsi transaksi fiktif yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 230 juta.

Menurut majelis hakim perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan," kata hakim.

Terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 230 juta.

Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti 1 bulan setelah putusan, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara.

"Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan," kata hakim.

Menurut hakim, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.