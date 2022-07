ASIKNYA Nongkrong dengan Nuansa Rustic Modern di Goloso, Bisa Cicip Pizza dengan Cita Rasa yang Khas

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Satu lagi rekomendasi tempat nongkrong sambil kulineran di Medan yang wajib dikunjungi, yaitu Goloso Pasta Pizzeria

Setelah kesuksesannya di Bali dan Jakarta, Goloso Pasta Pizzeria kembali membuka outlet ketiganya di Medan, tepatnya di Tengah People and Place.

Goloso baru saja grand opening dan mengangkat campaign From Hometown to Downtown yaitu tagline yang merangkum perjalanan Goloso dr awal mula berdiri dari resep keluarga Chef Roberto Bogni di kota kelahirannya di Italia, hingga dibawa oleh Chef Roberto berkolaborasi bersama Adhya Group ke pusat kota2 besar di Indonesia seperti Bali, Jakarta hingga Medan.

Chef Roberto Bogni saat menunjukkan dan menjelaskan salah satu menu yang ada di Goloso

Adonan sourdough khas yang diciptakan Goloso sendiri memiliki sejarah panjang yg bermula dari tahun 1999, dimana diambil dari nama ibu Chef Roberto, Crostino.

Baca juga: KULINER Khas Batak Simalungun yang Jarang Orang Tahu, Berikut Cara Memasaknya

Setelah 20 tahun lebih menjadi resep pribadi keluarga, sekarang masakan Goloso bisa dinikmati oleh khalayak umum di Indonesia.

“Goloso memiliki arti nama Greedy for Food yang mengekspresikan kenikmatan makanan Goloso yang membuat penikmatnya tidak pernah merasa cukup,” ujar Owner Adhya Group, Ricky Wijaya.

Ia menjelaskan, Goloso merupakan Pizzeria atau Authentic Italian Restaurant yang memiliki konsep interior unik yang berbeda-beda di setiap outletnya.

Namun semua outlet Goloso memiliki misi yang sama untuk memberikan pengalaman Casual Dining dengan ambience yang nyaman untuk melepas penat, kualitas makanan terbaik dan cita rasa otentik, tanpa merogoh kantong yang dalam.

Bahkan pengunjung bisa menikmati sourdough pizza khas Goloso mulai dari harga hanya Rp 58.000.

“Semua outlet Goloso mengusung konsep unik open kitchen yang telah banyak diterapkan di beberapa restoran di Indonesia sehingga pengunjung dapat melihat chef dan kitchen staff memasak makanan,” jelasnya.

Pengunjung sedang kulineran dan menikmati suasana di Goloso (TRIBUN MEDAN/ALFIANSYAH)

Baca juga: Asyiknya Nongkrong di Creative Hub Samosir, Nikmati Kuliner Lokal Sambil Lihat Sunset