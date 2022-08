NONTON Live Streaming Gratis Man United Vs Brighton Jam 20.00 WIB, Ronaldo Dicadangkan

Criatiano Ronaldo kembali bersama Man United jalani laga pramusim jelang Liga Inggris 2022-2023. Laga Manchester United vs Brighton ini tak disiarkan SCTV, tapi bisa ditonton via live streaming TV Online Vidio.com.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Manchester United vs Brighton pada pekan pertama Liga Inggris 2022-2023, Minggu (7/8/2022) malam.

Keseruan laga Manchester United vs Brighton and Hove Albion berlangsung di Stadion Old Trafford pada Minggu (7/8/2022) siang waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

Dalam laga ini,Cristiano Ronaldo dicadangkan Erik Ten Hag. Man United memasang duet Jadon Sancho dan Marcus Rashford di lini depan.

Di lini bawah, Lisandro Martinez jalani debutnya bersama Man United di Liga Inggris tandem dengan Harry Maguire.

Erik ten Hag menjanjikan permainan cantik kepada para pendukung Setan Merah.

Manchester United akan mengawali Liga Inggris 2022-2023 dengan menjamu Brighton and Hove Albion.

Pertandingan kali ini akan menjadi debut bagi pelatih anyar Manchester United, Erik ten Hag, di ajang Liga Inggris.