Wanita Cantik Muncul : Hancur Seketika, Irjen Ferdy Sambo Minta Maaf, Terungkap Hubungannya

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok Si Cantik muncul di dalam kasus tewasnya Brigadir J.

Sejumlah nama wanita berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo.

Di antaranya Seali Syah.

Seali Syah, Istri Brigjen Hendra Kurniawan muncul merespon permintaan maaf Irjen Ferdy Sambo yang dibacakan langsung oleh pengacaranya Arman Hanis.

Baca juga: TERUNGKAP Jendral Bintang 3 Takut Ferdy Sambo, Mahfud Ungkap Kerajaan Sambo : Sudah Ditahan

Melalui unggahan di Instagram storynya, Seali Syah pun mengapresiasi permintaan maaf tersebut.

Bahkan Seali Syah mengucapkan terima kasih.

Seperti diketahui istri Brigjen Hendra Kurniawan, tersebut vokal membela sang suami yang dicopot dari jabatannya sebagai buntut kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Baca juga: Kapolda Bakal Dicopot Kapolri, Mendadak Singgung Kejahatan Ilegal Setelah Mencuat Konsorsium 303



Brigjen Hendra Kurniawan, salah satu jendral yang dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya Karo Paminal Divpropam menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Polri.

Adanya hal tersebut, Seali Syah mengaku siap buka suara terkait skenario mantan Kadiv Propram, Irjen Ferdy Sambo dalam kasus penembakan Brigadir J, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

" Better Late than never," tulisnya dalam caption.