Curigai Sarang Judi, Kanit Reskrim Polsek Purba Resor Simalungun Sisir Warung di Hinalang

Curigai Sarang Judi, Kanit Reskrim Polsek Purba Resor Simalungun Sisir Hinalang

TRIBUN-MEDAN.COM, SIMALUNGUN - Diberitakan disalah satu media online dengan judul berita "Sarang Judi Kelas Berat Di Hinalang Simalungun Tantang Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak", Kapolres Simalungun AKBP Ronald Fredy C Sipayung, SH SIK MH perintahkan seluruh jajaran untuk lakukan tindakan bagi pelaku perjudian.

AKBP Ronald Fredy C Sipayung menyampaikan kepada seluruh personel jajaran polres simalungun untuk segera menindak bagi para pelaku tindak pidana perjudian.

"Tidak ada bentuk perjudian yang dapat beroperasi di wilayah hukum polres simalungun, baik itu secara online ataupun didarat, jika terbukti segera tangkap dan proses,"ujarnya, Minggu (21/8/2022).

Lebih tegas lagi, Kapolres menyampaikan tak sedikit ruang pun untuk judi.

Kepada personel, Kapolres juga tegas bersikap dan tidak ada ampun bagi yang terlibat.

"Saya tidak punya kepentingan didalam tindak pidana perjudian, untuk itu saya sampaikan kepada seluruh personel untuk tidak menjadi pembeking ataupun penyedia segala bentuk perjudian, tidak ada negosiasi dan apabila terbukti segera diproses," Kata Kapolres Simalungun setelah memimpin rapat evaluasi kinerja personel polres simalungun.

Menyikapi hal tersebut Kapolsek Purba AKP Marolop Sinaga dengan didampingi Kanit Reskrim Polsek Purba IPDA Bernad Napitupulu dan anggota langsung melakukan patroli dialogis di Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, Sabtu(20/82022).

Kanit Reskrim Polsek Purba IPDA Bernad menjelaskan, "Kegiatan patroli dialogis tersebut bertujuan untuk melakukan pengecekan lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat permainan jenis perjudian dadu putar di Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, seperti yang diberitakan disalah satu media online", Kata Bernad.

Lebih lanjut Bernad menyampaikan bahwa, "Setibanya dilokasi yang disebutkan dalam berita online tersebut Kapolsek Purba bersama anggota melakukan pengecekan, namun tidak ada didapati permainan perjudian dadu putar maupun bentuk perjudian lainnya", ucap Bernad.

Saat dilakukan wawancara terhadap Tokoh Masyarakat an. Winayan Purba, Tokoh Partuha Maujana an. D. Lingga dan penjaga warung an. Parem Purba menyebutkan bahwa warung tersebut tidak pernah didatangi oleh Insan Pers yang melakukan peliputan maupun konfirmasi dan menyangkal bila disebutkan warung tersebut menyediakan perjudian dan bahkan menolak segala bentuk perjudian maupun Narkoba.

Pada Patroli dialogis tersebut Kapolsek Purba AKP Marolop Sinaga menyampaikan himbauan dan pesan-pesan Kamtibmas, "Agar warga tidak melibatkan diri dengan permainan Judi dalam bentuk apapun, Mendorong warga berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, Sosialisasi penanganan KARHUTLA dan Lingkungan Hidup sehat, dan nantinya kegiatan patroli ina akan dilaksanakan kembali setiap hari dengan waktu-waktu yang berubah-ubah", ujar IPDA Bernad Napitupulu.

Tampak hadir Kapolsek Purba AKP Marolop Sinaga bersama Kanit Reskrim Ipda Bernad Napitupulu, Babinsa Koramil 13/Purba Sertu M. Siregar dan anggota polsek Purba saat melaksanakan kegiatan Patroli dan pengecekan perihal adanya berita online tersebut ke Nagori Hinalang Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun. (Jun-tribun-medan.com).