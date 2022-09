SEDANG BERLANGSUNG Big Match Man United Vs Arsenal, Akses di Sini Live Streaming TV Online

Sedang Berlangsung Live streaming big match Man United vs Arsenal Liga Inggris pekan ke-6, Minggu (4/9/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung saat ini live streaming duel big match antara Manchester United vs Arsenal pekan ke-6 Liga Inggris, Minggu (4/9/2022).

Keseruan laga Man United vs Arsenal dihelat di Old Trafford kick off pukul 22.30 WIB tak disiarkan SCTV tapi Live streaming TV Online.

Link streaming Man United vs Arsenal bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Manchester United selaku tuan rumah langsung menurunkan pemain baru termahalnya musim ini yakni Antony.

Pemain asal Brasil itu dipercaya langsung untuk memainkan peran utama sebagai winger kanan Manchester United.

Anthony akan berkolaborasi dengan Jadon Sancho dan Marcus Rashford untuk mengobrak-abrik lini pertahanan Arsenal di lini depan.

Baca juga: LINK Nonton Live Streaming Man United Vs Arsenal Jam 22.30 WIB, Tak Live SCTV, Akses di Sini

Link Live Streaming Man United vs Arsenal Liga inggris pekan ke-6, Minggu (4/9/2022) (Kolase Tribun Medan)

Sementara itu, Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire harus kembali menjadi penghangat bangku cadangan.

Arsenal sebagai tim tamu akhirnya bisa kembali menurunkan Oleksandr Zinchenko sebagai starter dalam laga ini.

Di lini depan, kombinasi Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli akan diandalkan Arsenal untuk membobol gawang Manchester United yang dijaga David De Gea.

Jika Arsenal Menang Masuk Golongan Terpilih