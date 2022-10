The All New Kia Carens Mejeng di GIIAS Medan, Berikut Keunggulan dan Fitur yang Ditawarkan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Kreta Indo Artha (KIA) ikut andil dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Medan 2022.

Pada kesempatan ini, Kia membawa model terbaru unggulannya yaitu The All New Kia Carens yang secara resmi memperkenalkan sebagai MPV keluarga terbaru yang tampil menonjol di kelasnya.

Tampilan yang sporty, ruang kabin yang lapang serta berbagai fitur berteknologi tinggi menjadi keunggulan yang ditawarkan dan menyuguhkan perbedaan di kelas MPV keluarga.

Ario Soerjo, Marketing & Development Division Head PT Kreta Indo Artha menyampaikan pejualan Kia Carens di wilayah Sumatera Utara ini semakin menegaskan rencana KIA di Indonesia dalam menghadirkan produk-produk terbaik bagi konsumen Tanah Air.

"Kehadiran The All New Kia Carens ini diharapkan bisa menjadi pilihan baru bagi masyarakat Sumatera khususnya Sumatera Utara yang sedang mencari mobil idaman keluarga dengan tampilan sporty dan fitur berlimpah, " ujarnya kepada Tribun Medan, Jumat (7/10/2022).

Hadir sebagai mobil keluarga, The All New Kia Carens ditawarkan dalam 2 pilihan mesin berbahan bakar bensin, Kia Carens 1.4L Turbo mengusung mesin Kappa 1.4 Liter dengan Turbocharger dan dipadukan dengan transmisi otomatis 7-percepatan dengan kopling ganda (DCT).

Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga 140 PS dan forsi maksimum hingga 242 Nm.

Lalu pilihan mesin kedua, terdapat Kia Carens 1.5 Liter yang mengusung mesin Smartstream Gamma Il berkubikasi 1.500 cc dengan tenaga 115 PS dan forsi 144 Nm. Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi intelligent VT (IVT)

Tampilan eksterior Kia Carens menyuguhkan desain yang berani dan dinamis, dengan beberapa sentuhan aksen sporty layaknya sebuah SUV yang dapat menjadikannya pusat perhatian.

Ciri khas Tiger Nose Kia masih terlihat dibagian depan Kia Carens in Di bagian interior, paduan keleluasaan kabin, kepraktisan serta berbagai fitur modem menyuguhkan kenyamanan dan rasa aman sepanjang perjalanan