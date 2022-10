Mitsubishi Motors Pamerkan Produk Unggulan, Hari Kedua GIIAS Medan 2022 Dipadati Pengunjung

TRIBUN–MEDAN.com, MEDAN - Hari kedua pameran otomotif Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2022 Medan berlangsung meriah. Berdasarkan pantauan Tribun Medan, acara ini tak pernah sepi pengunjung sejak pembukaan.

Para pengunjung terlihat antusias melihat beberapa tenant yang ada di acara ini. Bukan hanya berkunjung, mereka juga mencoba sejumlah kendaraan serta melihat fitur-fitur yang canggih dari produk unggulan para industri otomotif yang mendukung acara tersebut.

Tak sedikit para pengunjung juga menikmati fasilitas test driver yang menyediakan puluhan unit mobil dari seluruh industri otomotif, untuk dirasakan sensasinya berkendara dengan fitur canggih.

Aris, satu diantara pengunjung GIIAS 2022 di Medan mengatakan bahwa kerinduannya terhadap pameran otomotif seperti ini akhirnya terbayar dengan kembali diadakannya acara GIIAS 2022.

"Sudah lama tidak ada event seperti ini, hampir tiga tahun tidak ada pameran otomotif, lumayan mengobati," tuturnya kepada Tribun Medan, Kamis (6/10/2022).

Dikatakannya, pada acara ini dia memboyong sang istri untuk melihat beragama kendaraan yang canggih dengan teknologi terbaru serta mencoba fasilitas test driver yang disediakan. "Keren-keren sih mobil masa depan ini, fiturnya canggih-canggih, sepertinya saya ketinggalan ini," ucapnya.

Hingga sore ini, Aris sudah mencoba dua unit kendaraan yang tersedia di acara GIIAS. "Pertama tadi saya coba DFSK dan tadi saya juga coba Mitsubishi," pungkasnya.

GIIAS 2022 merupakan pameran otomotif terbesar di Indonesia dengan menghadirkan delapan industri otomotif diantaranya DFSK, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi Motors, Toyota, hingga Wuling.

Acara ini berlangsung selama lima hari yakni mulai 5 hingga 9 Oktober 2022 yang bertempat di Santika Convention Center Medan.

Sementara itu, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memamerkan model unggulannya seperti New Pajero Sport, New Xpander, dan New Xpander Cross.