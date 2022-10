LINK Nonton Drakor The Empire Of Law Episode 1-4, Kisahkan Skandal Kotor Bangsawan di Bidang Hukum

Drakor The Empire

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau Drakor The Empire merupakan drama Korea (drakor) terbaru persembahan Viu Original yang tayang pada 24 September 2022.

Saat ini Drakor The Empire Of Law sudah tayang sebanyak 4 episode.

Berlatar tentang hukum, drakor The Empire akan menyoroti skandal paling kotor dari bangsawan papan atas bangsa di bidang hukum.

Drama ini dikemas secara baik oleh sutradara Yoo Hyun Ki.

Drakor The Empire akan dibintangi oleh bintang senior papan atas Korea. Dia adalah Kim Sun Ah, aktris senior yang membintangi drama terkenal termasuk My Lovely Sam Soon dan City Hall.

Kim Sun Ah beradu chemistry dengan Ahn Jae Wook, aktor veteran yang membintangi berbagai drama hit salah satunya Mouse.

Selain mereka, drakor The Empire juga semakin menarik dengan kehadiran Lee Mi Sook, Kim Myung Ji, dan masih banyak lagi.

Spoiler Drakor The Empire

Drakor The Empire Of Law menceritakan tentang skandal vulgar bangsawan Korea berjubah (yang pangkatnya berasal dari memegang jabatan peradilan atau administrasi) yang memimpikan suksesi turun-temurun.

Orang-orang tersebut mengenakan jubah bergengsi dan bersumpah untuk memperjuangkan keadilan tetapi pada kenyataannya, mereka serakah akan kekayaan dan kekuasaan.

Ketika mayat ditemukan di kampus sekolah hukum, kehidupan pribadi orang-orang ini berisiko terungkap.

Han Hye Ryul (Kim Sun Ah) adalah kepala divisi khusus Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Dia adalah wanita ambisius yang berasal dari keluarga kaya raya.

Han Hye Ryul berasal dari keluarga pekerja pengadilan yang telah memiliki kekayaan dan kekuasaan selama tiga generasi.

Dia adalah sosok ambisius yang tidak puas dengan posisinya saat ini dan bertujuan untuk menjadi jaksa agung.