WhatsApp Luncurkan Fitur Privasi, Pengguna Tak Bisa Screenshot Pesan Sekali Lihat

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah dinanti-nanti, WhatsApp akhirnya mulai menggulirkan fitur privasi, yakni anti-screenshot untuk pesan pesan sekali lihat (View Once).

Dengan begitu, fitur View Once di WhatsApp menjadi lebih berfaedah karena pengguna tidak bisa lagi mengambil tangkapan layar (screenshot) pada pesan yang memang ditujukan untuk sekali dilihat saja.

Fitur ini akan meminimalisir penerima pesan sekali lihat untuk "cepu" alias membocorkan isi pesan tersebut dengan membagikan tangkapan layarnya ke orang lain.

Pantauan KompasTekno pada Jumat (28/10/2022), pemblokiran upaya tangkapan layar untuk pesan sekali lihat sudah hadir di aplikasi WhatsApp versi 2.22.22.80 di ponsel Android seperti dilansir dari Kompas, Minggu (30/10/2022).

Sebagian pengguna WhatsApp di Indonesia pun sudah bisa menjajal fitur pesan view once anti-screenshot ini. Namun, penggelontoran fitur baru ini dilakukan secara bertahap dan belum merata.

Sebab, sebagian pengguna masih belum bisa mencobanya meski WhatsApp yang digunakan memiliki versi yang sama.

Dengan adanya fitur baru ini, ketika pengguna membuka foto/video View Once lalu mencoba mengambil screenshot, layar bakal menampilkan notifikasi berbunyi "Cannot capture screenshot. The page contains personal information" (Tidak dapat menangkap screenshot. Halaman berisi informasi pribadi), seperti gambar di bawah.

Sehingga, konten yang dikirim lewat View Once tidak bisa didokumentasikan dengan metode tangkapan layar alias screenshot.

Lihat Foto Pesan sekali lihat WhatsApp tidak lagi bisa di-screenshot. (KOMPAS.com/ Galuh Putri Riyanto)

Sebelum resmi dirilis, WhatsApp pertama kali mengonfirmasi kehadiran fitur pesan View Once anti-screenshot ini pada Agustus lalu.

Ketika itu, CEO Meta Mark Zuckerberg mengungkapkan bahwa fitur anti-screenshot ini merupakan cara baru WhatsApp untuk melindungi pesan pengguna dan menjaganya tetap pribadi dan aman layaknya percakapan tatap muka.

Berselang sekitar dua bulan, WhatsApp akhirnya mulai menggelontorkan pemblokiran tangkapan layar untuk pesan sekali lihat ini ke penggunanya.

Rawan di-screenshot saat awal dirilis

WhatsApp sendiri mulai menggulirkan fitur "View once" atau "Sekali lihat" pada Juni 2021. Fitur View Once ini memungkinkan penerima pesan melihat foto atau video sekali saja.

Untuk membedakan dengan file media biasa, foto/video yang dikirimkan dengan fitur View Once biasanya dilengkapi ikon angka "1" yang terbingkai lingkaran.