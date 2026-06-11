Suporter Mandi Keringat, Antrean Tukar Tiket jadi Gelang Semi Final AFF Mengular

MENGULAR : Antrean panjang terjadi di lokasi tempat penukaran tiket elektronik pertandingan semifinal Timnas Indonesia Vs Australia di area Perumahan Citraland Tanjung Jln Sultan Serdang, Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Kamis (11/6/2026). Antrian ini dikeluhkan oleh para suporter. (Foto : Indra Gunawan Sipahutar).

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Antrean panjang terjadi di lokasi tempat penukaran tiket elektronik pertandingan semifinal Timnas Indonesia Vs Australia di area Perumahan Citraland Tanjung Jln Sultan Serdang, Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Kamis (11/6/2026).

Dari pagi hari suporter timnas Indonesia sudah datang ke tempat ini meski pelayanan baru dibuka sekitar pukul 10.00 WIB.

Meski sudah dibuat antrean beberapa baris namun antrean masih tetap mengular.

Banyak yang terlihat datang dengan membawa anak.

Pantauan Tribun Medan di lokasi banyak petugas yang dilibatkan dalam penukaran tiket ini.

Pelaksanaanya mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Cuaca panas di lokasi membuat banyak suporter Timnas yang mandi keringat karena kepanasan.

Terlihat di lokasi ada terpasang tenda. Namun di tenda itu tidak semua bisa menampung jumlah suporter yang datang.

Teriakan-teriakan suporter pun beberapa kali terdengar di lokasi. Semuanya berharap agar pelayanan bisa cepat didapatkan.

Untuk mendapatkan tiket gelang ada yang mengaku bisa lebih dari 3 jam di lokasi dan sudah datang sejak pagi-pagi.

Banyak yang meminta agar sistem pembelian dan penerapan tiket diberlakukan seperti biasa.

"Waduh bang ribet seperti ini. Kerja dua kali jadinya kayak gini. Seperti biasa saja harusnya tinggal diperkuat dan diawasi pembeliannya agar tidak ada calo," ujar Arif salah satu suporter.

Terlihat salah satu suporter Timnas Indonesia yang saat itu mengantre adalah Abyadi Siregar mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Ia mengaku untuk mendapatkan gelang mengantri lebih dari 1 jam lamanya.

Menurutnya apa yang dilakukan seperti ini sangat tidak efektif untuk melayani masyarakat.