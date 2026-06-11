Masyarakat Minta Kejari Asahan Periksa dan Audit Dapur MBG, Diduga jadi Sarang Korupsi

Puluhan pemuda masyarakat dan aktivis mahasiswa melakukan aksi unjukrasa di depan kantor kejaksaan negeri (Kejari) Asahan, Kamis (11/6/2026). Meminta agar kejaksaan periksa seluruh SPPG atau dapur MBG di Kabupaten Asahan.

TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN - Puluhan masyarakat dan aktivis di Kabupaten Asahan mendatangi kantor kejaksaan negeri (Kejari) Asahan meminta agar mengaudit dan memeriksa seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kabupaten Asahan.

Menurut para pengunjuk rasa, masih banyak SPPG yang tidak transparan terkait anggaran belanja bahan pokok yang diduga kerap di mark up.

Demonstran yang menyebutkan dirinya sebagai aliansi pemuda mahasiswa (Apema) ini meminta agar SPPG membuka seluruh data mekanisme pengelolaan dapur MBG.

"Kami meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan program MBG Kabupaten Asahan termasuk belangnya bahan yang kami duga di mark up yang diduga menggunakan kwitansi bodong," kata Kordinator aksi, Solehudin Marpaung, Kamis (11/6/2026).

Katanya, jaksa diminta usut menyeluruh soal dugaan jual beli titik koordinat dapur yang diduga ada yang tidak sesuai.

"Kami menduga ada jual beli titik koordinat dapur yang diduga ada disetor kepada koordinator wilayah," kata S Marpaung.

Selain itu, Ia juga menduga adanya korupsi harga makanan yang akan disajikan kepada penerima manfaat, baik anak sekolah ataupun anak bayi.

"Transparansi kami minta, karena kami menduga adanya korupsi yang dilakukan dalam program Presiden Republik Indonesia ini. Kami tidak mau program ini menjadi asas manfaat bagi segelintir orang," pungkasnya.

(cr2/tribun-medan.com)

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