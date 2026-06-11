Harga Pertamax Naik, Warga di Balige Lebih Memilih Pertalite untuk Kendaraan

Arus lalulintas di Kota Balige ramai lancar. Tidak ditemukan antrean panjang di SPBU di Balige hari ini, Kamis (11/6/2026) setelah kenaikan harga BBM kemarin, Rabu (10/6/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Sejak naiknya harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250, kondisi pengisian BBM di SPBU berjalan seperti biasanya. Tidak adanya antrean panjang di SPBU khususnya yang berlokasi di Kota Balige.

Sebagian warga yang selama ini memilih menggunakan Pertamax kini beralih ke pertalite dengan harga Rp 10 ribu.

Sebelumnya, warga memilih Pertamax dibanding pertalite karena harga tidak begitu jauh selisihnya.

Seorang warga Laguboti, Prengki Silitonga (45) mengutarakan, ia kini sudah beralih ke pertalite yang selama ini menggunakan pertamax.

"Selama ini, saya gunakan pertalite karena harga dengan pertamax sudah jomplang setelah adanya kenaikan harga BBM ini," ujar Prengki Silitonga, Kamis (11/6/2026).

"Sejauh amatan kita di lapangan, jumlah pengguna BBM pertalite bertambah setelah adanya kenaikan harga pertamax. Memang tidak sampai antrean panjang namun, jumlah pengguna pertalite meningkat," sambungnya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM sudah berlaku sejak kemarin, Rabu (10/6/2026).

"Kenaikan ini kita ketahui sejak kemarin, Rabu (10/6/2026). Tentu, kenaikan harga berpengaruh terhadap jumlah pengguna BBM pertamax," sambungnya.

"Karena tidak ada antrean panjang di SPBU di Balige ini, arus lalulintas berjalan lancar," tuturnya.

Daftar harga BBM terbaru per 10 Juni 2026 mengalami perubahan setelah Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green. Kenaikan harga berlaku mulai Rabu (10/6/2026) di seluruh wilayah pemasaran Pertamina.

Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) kini menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter.

(cr3/tribun-medan.com)

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