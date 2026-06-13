Sumut Terkini

Manfaatkan Hari Kejepit jelang Libur Tahun Baru Islam, Pengendara Padati Jalinsum Kisaran

Sabtu (13/6/2026) sore, Jalan Lintas Sumatera, Kisaran, Kabupaten Asahan mulai dipadati oleh kendaraan pribadi yang datang dari luar kota.

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Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
zoom-inlihat foto Manfaatkan Hari Kejepit jelang Libur Tahun Baru Islam, Pengendara Padati Jalinsum Kisaran
TRIBUN MEDAN/Alif Al Qadri Harahap
JALINSUM - Kondisi terkini Jalinsum Pantai Timur di Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Jelang libur Tahun Baru Islam Sabtu (16/6/2026). 

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Sabtu (13/6/2026) sore, Jalan Lintas Sumatera, Kisaran, Kabupaten Asahan mulai dipadati oleh kendaraan pribadi yang datang dari luar kota.

Bukan menjadi tujuan utama, Kisaran, Kabupaten Asahan kerap menjadi tempat transit atau hanya beristirahat makan bagi para pengendara yang hendak bepergian keluar kota.

Dari Pekanbaru, hingga Labuhanbatu kerap melintasi Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Asahan untuk bepergian.

Seperti Suwandi yang dijumpai Tribun-medan.com di salah satu rumah makan di Sentang, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sengaja mengambil libur untuk libur panjang.

Terlebih tahun Baru Islam akan jatuh pada 16 Juni 2026, dan mengakibatkan tanggal 15 Juni 2026 menjadi tanggal kejepit.

"Saya dari Labuhanbatu, disini istirahat sebentar makan bersama keluarga. Rencananya mau liburan ke Berastagi. Saya memang sengaja mengambil cuti untuk liburan bersama keluarga," kata Suwandi, Sabtu (13/6/2026).

Lanjutnya, anak-anaknya juga mengikuti jadwal dan mengambil izin libur sekolah karena atekah usai ujian sekolah.

"Sekaligus anak-anak ini baru selesai ujian, sekalian merefresh isi pikiran mereka yang sudah berpikir keras karena ujian," katanya.

Ia mengaku, ke Berastagi memang bertujuan murni liburan tiga hari penuh.

"Ambil kamar hotel, mau menghabiskan waktu dengan keluarga. Karena saya dan istri dua-duanya kerja," ungkapnya.

Namun, menurutnya saat ini cukup khawatir dalam mengisi BBM jenis pertalite yang disebut-sebut ada antrian.

(cr2/Tribun-medan.com)

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Sumber: Tribun Medan
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Jalan Lintas Sumatera
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