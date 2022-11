Link Nonton dan Spoiler Drakor Crazy Love, Kisah Komedi Romantis CEO dan Sekretarisnya

Link dan Spoiler Drakor Crazy Love, Kisah Komedi Romantis CEO dan Sekretarisnya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Crazy Love merupakan serial drama Korea yang dibintangi oleh Krystal Jung dan Kim Jae-wook.

Serial yang tayang sepanjang 16 episode ini dapat ditonton di aplikasi streaming Disney+ Hotstar.

Crazy Love menceritakan tentang kisah cinta antara seorang CEO dengan karyawannya.

Drama Crazy Love disutradarai oleh Kim Jung-hyun (Awaken, My Fellow Citizens!, After the Rain, dan Jugglers).

Sedangkan naskahnya ditulis oleh Kim Bo-kyim (DRAMA STAGE, Everything About My Rival).

Baca juga: Oknum TNI yang Bawa Ekstasi dengan Teman Wanitanya di Tebingtinggi, Sekarang Ditahan Denpom

Spoiler Drakor Crazy Love

Drakor Crazy Love bercerita tentang kisah cinta yang manis, dan kacau, antara seorang instruktur matematika yang terkenal kasar, namun terampil. Menerima ancaman kematian.

Kisah keduanya berbalut tentang penderita amnesia yang jadi target pembunuhan hingga orang yang pura-pura jatuh cinta hanya demi balas dendam.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Sentil 4 Kabupaten/Kota yang Tak Anggarkan Biaya Atlet di Porprovsu

Noh Go-jin (Kim Jae-wook) adalah CEO GOTOP, yaitu lembaga pengajaran matematika terkenal di Korea. Ia dipuja oleh siswanya sebagai instruktur matematika terbaik di Korea Selatan.

Namun, di mata para karyawan GOTOP, Go-jin hanyalah bos yang gila akan kekayaan. Ia lebih mementingkan uang dibandingkan kesejahteraan karyawannya sehingga dia tidak memperdulikan karyawan yang bekerja di tempatnya.

Kecintaan Go-jin pada uang membuat dia tak segan melakukan apapun, termasuk menaikkan tarif jasa bimbingan belajar tempatnya bekerja.

Hingga suatu hari, Go-jin menerima ancaman pembunuhan dari mantan karyawannya. Ia lalu membuat sebuah rencana untuk melacak sosok misterius tersebut.

Di sisi lain, Lee Shin-a (Krystal Jung) yang merupakan sekretaris Go-jin, baru saja didiagnosa mengidap sebuah penyakit kanker mematikan. Ia lalu menyalahkan bosnya sebagai penyebab penyakitnya tersebut.

Setelah mengetahui bahwa hidupnya tak lama lagi, Shin-a memutuskan membalas dendam pada bosnya atas semua perlakuan buruk yang ia terima selama ia bekerja di GOTOP.