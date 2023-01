Dibanding Oktober, Nilai Ekspor Karet November Tahun 2022 Menurun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara Nurul Hasanudin mengatakan, pada November 2022, nilai ekspor golongan barang karet dan barang dari karet mengalami penurunan sebesar 12,21 juta dolar AS atau turun 18,03 persen dibanding Oktober 2022.

Ada pun golongan barang lainnya yang mengalami penurunan nilai ekspor terbesar adalah golongan berbagai produk kimia yang turun sebesar 17,19 juta dolar AS (-13,48 persen).

Nurul menjelaskan, nilai ekspor pelabuhan muat di wilayah Sumatra Utara pada November 2022 juga mengalami penurunan jika dibandingkan Oktober 2022.

"Nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumut pada November 2022 mengalami penurunan dibandingkan Oktober 2022, yaitu dari 1,08 miliar dolar AS menjadi 1.02 miliar dolar AS atau turun sebesar 4.69 persen," jelasnya.

Namun dikatakannya, jika dibandingkan dengan November 2021, ekspor Sumatra Utara mengalami kenaikan sebesar 3.94 persen.

Sementara itu, untuk golongan barang kopi, teh dan rempah-rempah mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar pada November 2022 yaitu mencapai 5.20 juta dolar AS atau naik sebesar 16.96 persen jika dibandingkan Oktober 2022.

Ada pun ekspor terbesar pada November 2022 berada di Tiongkok yang mencapai 227.88 juta dolar AS, kemudian diikuti India sebesar 163.59 juta dolar AS dan Amerika Serikat sebesar 88.56 juta dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 46.80 persen.

Menurut kelompok negara utama tujuan ekspor pada November 2022, ekspor ke kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar dengan nilai 478.40 juta dolar AS atau 46.64 persen.