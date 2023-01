Presiden Jokowi Bakal Hadir, Pemprov Sumut Minta Pengusaha Hotel dan Travel Bersiap Jelang HPN 2023 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara meminta pelaku usaha perhotelan, restoran dan Biro Perjalanan Wisata di Medan dan Deliserdang mendukung penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN), yang akan digelar di Sumut pada 7-12 Februari 2023.

Pada HPN 2023 di Sumut Presiden Jokowi dikabarkan akan menghadiri acara tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut, Faisal Arif Nasution mengatakan, selain Presiden Jokowi, HPN 2023 juga akan menghadirkan belasan ribu tamu dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk dari Sumut.

Untuk itu, butuh kesiapan dalam hal ini hotel untuk menampung kebutuhan akomodasi.

“Kita tentunya berharap semua pihak bisa memberikan pelayanan terbaik dalam menyambut tamu yang akan datang ke daerah kita, sehingga dapat memberikan kesan yang baik pula,” ujar Faisal, Sabtu (14/1/2023).

Ditambahkannya, HPN 2023 adalah momen untuk memperkenal Sumut lebih dekat kepada para tamu.

"Ini momen memperkenalkan berbagai sektor yang potensial yaitu pariwisata, peluang investasi, UMKM dan lain nya, karena event ini juga dihadiri para tamu asing dan Dubes. Akan ada seminar yang khusus membahas potensi investasi," ujarnya.

Kadis Pariwisata Medan Rendward Parapat mengatakan HPN akan menjadi semangat baru dan menggairahkan dunia pariwisata.

“Kami tentunya menyambut gembira event Hari Pers Nasional di Sumut ini. Kegiatan ini akan semakin menggairahkan bisnis pariwisata yang sempat terpengaruhi akibat pandemi lalu,” ujar Renward Parapat.

Hal serupa disampaikan Edy Suprayetno, mewakili Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA).

Edy mengatakan PHRI dan IHGMA sangat menyambut gembira event ini dan akan memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu. “Kami menyambut gembira dan siap memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Sumut Solahuddin Nasution mengatakan pihaknya akan menyediakan paket-paket tour yang dapat dipilih bagi para tamu yang berminat.

“Mungkin tamu-tamu dari berbagai provinsi berminat untuk melakukan tour baik di dalam kota maupun ke destinasi di Berastagi, Parapat, Bukit Lawang atau Tangkahan, kami akan menyiapkan paket-paket tur tersebut,” ujarnya.

Hari Pers Nasional 2023 akan menggelar berbagai acara di antaranya Seminar-seminar, Konvensi, Rakernas SIWO, Bakti Sosial, Rakernas Serikat Perusahaan Pers, Perlombaan dan Pameran serta Acara puncak yang dilaksanakan pada 9 Februari. Salah satu kegiatan yang menarik adalah Pameran Surat Kabar Indonesia sepanjang tiga abad, yang akan digelar di Kompleks Astaka Kantor Dispora Sumut Jalan Willem Iskandar.

