Investasi Emas Antam Tahun Ini Berpeluang Untung, Simak Penjelasan Pengamat Ekonomi Ini

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Harga emas Antam beberapa hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Sejak awal Januari 2023, harga emas Antam di Sumatera Utara melejit hingga menyentuh Rp 1.047.694.

Lantas, apakah ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi ke emas Antam?

Pengamat Ekonomi Sumut, Benjamin mengatakan, mata uang US Dolar perlahan kehilangan daya tariknya, sehingga membuat emas menjadi alternatif investasi.

Pada dasarnya, The FED atau Bank Sentral AS masih akan tetap menaikkan besaran bunga acuannya.

Namun, itu akan berhenti dan bertahan untuk beberapa waktu lamanya.

Oleh karena itu, jika berasumsi bahwa The FED akan menaikkan bunga di level 5.5 persen, dan berhenti sampai tahun 2024 mendatang, dan baru diturunkan di 2024 mendatang.

Maka, menurut Benjamin, harga emas saat ini pada dasarnya sudah terlihat berpeluang untuk mengalami penguatan nantinya.

Terlebih perang yang berkecamuk kian membuat emas bersinar.

Nah, berapa sih potensi kenaikan harga emas dalam jangka menengah panjang nanti, mengingat harga emas yang dijual di butik emas mencapai Rp 1 jutaan per gram.

"Kalau melihat potensi harga emas menuju Rp 1,5 juta per gram ini bukan suatu hal yang mustahil. Jika berharap harga emas menyentuh $ 3.000 per ons troy dan asumsikan rupiah dikisaran 15.500 per US Dolar," ucapnya saat diwawancarai Tribun Medan, Selasa (17/1/2023).

Dia mengatakan, sejatinya harga emas bisa menyentuh level Rp 1,5 juta per gram.

Apakah hal itu memungkinkan? Benjamin mengatakan tentunya sangat memungkinkan.

Menjelang akhir kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS atau The FED harga emas perlahan sudah naik.

