Novel: Pengertian, Ciri-ciri dan Struktur, Materi Belajar Bahasa Indonesia Kelas 12

Pengertian novel, ciri-ciri novel dan struktur novel

Pengertian novel

Novel adalah karangan prosa panjang yang menceritakan rangkaian cerita tentang kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya, dengan menonjolkan kepribadian dan ciri khas masing-masing pelaku. Tidak seperti karya sastra lainnya, novel adalah karya sastra yang panjang. Jadi, rata-rata novel yang sering kamu lihat di toko buku itu lumayan tebal ya?

Ciri-ciri novel

Untuk dapat disebut fiksi, sebuah karya sastra harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Biasanya 100 halaman (35.000 kata)

2. Pokok bahasan dan plot novel cukup kompleks.

3. Tipe deskriptif yang didukung oleh deskripsi dan dialog

4. Pengembangan Petak

5. Karakternya banyak dan karakternya lebih dari satu.

6. Latar belakang yang menginspirasi dan beragam

7. Cerita disertai dengan perubahan nasib para tokohnya.

Struktur novel

Isi sebuah novel sampai batas tertentu sesuai dengan struktur novel, yang terdiri dari abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda.