SEDANG BERLANGSUNG Leicester Vs Tottenham, Link Nonton Live Streaming Liga Inggris Tottenham via HP

PREDIKSI Skor Leicester Vs Tottenham: Jadwal, Skor, Head to Head dan Berita Tim, Laga Emosional Antonio Conte. Saksikan live streamingnya. Sebelumnya Hasil Liga Inggris - Tottenham Hotspur dikalahkan di kandang sendiri dari Aston Villa 0-2 lanjutan Liga Inggris 2022-203

TRIBUN-MEDAN.COM - Leicester City berduel menghadapi Tottenham Hotspur sesuai jadwal Liga Inggris pekan ke-23 hari ini, Sabtu (11/2/2023), kick off 22.00 WIB.

Duel Leicester City vs Tottenham Hotspur diprediksi berlangsung seru.

Pasalnya, Spurs ingin naik ke posisi tiga besar atau zona Liga Champions.

Berikut ini ulasan pertandingan Leicester City yang akan menjamu Tottenham.

Sementara itu, Leicester juga butuh tiga poin kemenangan untuk mendongkrak posisinya di klasemen Liga Primer Inggris.

Inilah prediksi skor, line up pemain, head to head dan berita tim Leicester vs Spurs hari ini, yang berlangsung di King Power Stadium malam minggu.

Berita Tim

Laga ini tentu akan sarat emosional bagi Antonio Conte, usai menjalani operasi pengangkatan kantung empedu pada awal Februari lalu.

Antonio Conte akhirnya menemani anak asuhannya di laga tersebut.

Kehadiran Conte, telah dikonfirmasi asisten pelatih, Cristian Stellini.

"Antonio kembali ke lapangan, pagi ini dan dia bersama kami,” ungkapnya dilansir dari Tutto Mercato, Jumat (10/2/2023).

Di tabel klasemen Spurs saat ini menempati urutan 5 klasemen sementara.

The Lilywhites hingga pekan ke-22 mengoleksi poin 39. Terpaut 1 poin dari Newcastle United di urutan 4.

Meski tak didampingi Conte, namun The Lilywhites mampu bermain apik tercatat, mereka mampu menang dua laga beruntun baru-baru ini.