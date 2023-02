Sedang Berlangsung, Ini Link Streaming BAMTC 2023: Indonesia vs Bahrain, Bisa Ditonton di Youtube

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut link live streaming badminton ajang Badminton Asia Mixed Team Championship (BAMTC) 2023 hari ini Rabu (15/2/2023).

Laga ketiga di BAMTC 2023, Indonesia akan berhadapan dengan kontinen Bahrain yang mana pertandingan dimulai pukul 12.00 WIB.

Badminton Lovers dapat menyaksikan skuad garuda berlaga melalui kanal Youtube Badminton Asia.

Selain itu jika ingin menonton aksi dari tim lainnya, dapat ditonton melalui Instagram @badmintonasia.official.

Link Live Streaming

Klik di sini Youtube Baminton Asia<<<

Klik di sini Instagtam @badmintonasia.official<<<

Link Live Score

Klik Link BWF<<<

Klik Link Flashscore<<<

Susunan Pemain Indonesia vs Bahrain

Match 1 (XD): Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Mohamed Muanis/Reya Fathima

Match 2 (WS): Putri Kusuma Wardani vs Lizbeth Elsa Binu

Match 3 (MS): Chico Aura Dwi Wardoyo vs Adnan Ebrahim

Match 4 (WD): Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Lizbeth Elsa Ibnu/Reya Fathima

Match 5 (MD): Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Y Y Rambitan vs Adnan Ebrahim/Mohamed Muanis

Jadwal BAMTC 2023:

Rabu, 15 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: Indonesia vs Bahrain

Pukul 16.00 WIB: Jepang vs Hongkong

Pukul 20.00 WIB: India vs UAE

Court 2

Pukul 12.00 WIB: China vs Singapura

Pukul 16.00 WIB: Taiwan vs Pakistan

Pukul 20.00 WIB: Thailand vs Bahrain

Court 3

Pukul 12.00 WIB: Korea vs Uzbekistan

Pukul 20.00 WIB: Syria vs Lebanon

Court 4

Pukul 12.00 WIB: Thailand vs Lebanon

Pukul 20.00 WIB: Malaysia vs Kazakhstan

Kamis, 16 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: China vs Korea

Pukul 16.00 WIB: Jepang vs Taiwan

Pukul 20.00 WIB: Malaysia vs India

Court 2

Pukul 12.00 WIB: Singapura vs Uzbekistan

Pukul 16.00 WIB: Indonesia vs Thailand

Pukul 20.00 WIB: Kazakhstan UAE

Court 3

Pukul 16.00 WIB: Hongkong vs Pakistan

Court 4

Pukul 16.00 WIB: Bahrain vs Syria

