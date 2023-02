Ayah David Bongkar Bukti AGH Terlibat Penganiayaan Hingga Kutuk Sikapnya: Dia Wanita Busuk!

TRIBUN-MEDAN.COM - Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio terhadap David, anak petinggi GP Anshor, Jonathan Latumahina hingga kini terus menjadi sorotan.

Wanita inisial AGH, disebut-sebut sebagai dalang keributan Mario Dandy Satrio dengan David hingga berujung penganiayaan.

Namun baru-baru ini kuasa hukum AGH, mengatakan jika wanita 15 tahun itu tak terlibat langsung dalam kasus ini.

Pihak AGH juga meminta perlindungan kepada KPAI untuk keselamatan AGH yang memang masih dibawah umur.

Namun, kini ayah David, Jonathan Latumahina muncul dan mengatakan jika pihaknya memiliki bukti yang kuat adanya keterlibatan AGH dalam kasus ini.

Menurut Jonathan Latumahina, sosok AGH jelas terlibat dalam kasus penganiyaan anaknya, lantaran ada di lokasi kejadian bersama dengan Mario Dandy.

Oleh sebab itu Jonathan Latumahina dengan tegas akan menyeret AGH.

Hal itu diutarakan Jonathan dalam akun Twitter pribadinya @seeksixsuck, Senin (27/2/2023).

Dalam cuitan di twitternya, Jonathan Latumahina dengan tegas menyinggung peran AGH dalam pemukulan David yang dilakukan oleh Mario Dandy.

Jonathan Latumahina juga menyebut bahwa dirinya telah memiliki bukti kuat atas keterlibatan AGH.

Jonathan juga sangat kesal hingga mengutuk sikap Agnes melalui Retweetnya.

“Dia wanita busuk, dia merekam saat David dianiaya. See you in hell bitch!!!!” ungkap Jonathan.