Lagi Terpuruk, Aldilla Gugat Cerai Indra Bekti, Indy Barends Singgung Soal Orang Kesusahan

TRIBUN-MEDAN.com - Biduk Rumah tangga pasangan selebriti Indra Bekti dan Aldilla Jelita tengah dihantam jurang perceraian.

Setelah Aldilla Jelita melayangkan gugatan cerai kepada Indra Bekti di pengadilan agama Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023).

Aldilla Jelita mengugat cerai Indra Bekti setelah menjalani biduk rumah tangga selama 13 tahun lamanya.

Menariknya ditengah kabar perceraian Indra Bekti tersebut, sang rekan Indy Barend menyinggung soal orang kesusahan di instastory miliknya.

Diduga postingan tersebut ditujukan kepada masalah yang tengah menimpa sahabatnya tersebut.

Melansir dari akun instagram Indy Barends, memuat postingan tersebut pada hari minggu lalu.

Sebelumnya, Rumah tangga presenter Indra Bekti dan Adila Jelita mendadak disorot setelah tak lagi saling unfollow instagram.

Usai mengalami pendarahan otak, Bekti kini resmi digugat cerai oleh sang istri. Kabar perceraian ini dikonfirmasi langsung oleh pengacara Bekti, Milano Lubis.

Milano Lubis membenarkan gugatan perceraian yang dilayangkan Aldilla Jelita kepada kliennya.

"Jadi per hari ini Dila mengajukan gugatan perceraian kepada Bekti, per hari ini ya, per hari ini baru didaftarkan. Pengadilan Jakarta Selatan, per hari ini gugatannya masuk," kata Milano Lubis selaku kuasa hukum Bekti, Senin (27/2).

Milano menyebut penyebab Dila menggugat cerai Bekti karena masalah yang timbul sejak lama.

"Dilla datang ke saya untuk berpisah, saya bilang sudah dipertimbangkan baik-baik atau tidak, saya hadirkan bekti juga ketemu," ujar Milano.

Indra Bekti pun memberikan reaksinya bak memasrahkan keputusan yang diambil oleh sang istri.