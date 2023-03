SIARAN LANGSUNG PSM vs Dewa United Liga 1 Gratis, Link Nonton LiveStreaming PSM vs Dewa United di HP

(TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO)

Tonton Live Streaming PSM Makassar vs Dewa United, Prediksi Skor Duel PSM vs Dewa United, Juku Eja akan Menang Lagi, Makin Tinggalkan Persib & Persija. Laga sebelumnya Pertandingan lanjutan Liga 1 2022/23 antara PSM Makassar Vs PSIS Semarang di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (19/12/2022). PSM Makassar unggul 1-0 di babak pertama lewat gol dari Kenzo Nambu. Berikut prediksi susunan pemain Arema FC vs PSM Makassar pada lanjutan pekan ke-22 Liga 1, Sabtu (4/2/2023). (TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO)