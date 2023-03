LINK LIVE Streaming Timnas Indonesia vs Suriah di Piala Asia U20, Nonton Siaran Langsung RCTI via HP

Kalah dari Irak, Ini Prediksi Susunan Pemain Timnas U20 Indonesia vs Suriah U20 Piala Asia 2023, Disiarkan Langsung RCTI Sabtu. Tonton Live Streaming. Sebelumnya Hasil Piala Asia U20 2023 - Laga timnas Indonesia vs Irak berkahir dengan skor 0-2 dalam jadwal Piala Asia U20 digulirkan di Stadion Lokomotiv pada Rabu (1/3/2023) malam WIB

TRIBUN-MEDAN.COM - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 akan berlaga melawan Syria U20 di ajang Piala Asia U20 2023, Sabtu 4 Maret 2023.

Siaran Langsung Timnas U20 Indonesia vs Suriah U20 dan Link Live Streaming Bola bisa diakses Gratis juga via Live Streaming RCTI + dan Live Steaming TV Online RCTI Plus mulai jam 19.00 WIB, Sabtu (4/3/2023).

Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan menyakitkan dari Irak di laga pembuka Piala Asia U20 2023.

Mampukah Anak Asuh Shin Tae-yong Menang?

Duel Timnas U20 Indonesia vs Suriah diprediksi berlangsung sengit.

Namun, Syria U20 bukan lawan yang mudah bagi Tim Indonesia U20.

Timnas Indonesia U20 dipaksa harus menang melawan Suriah U20 jika ingin lolos ke fase selanjutnya di Piala Asia U20 tahun ini.

Berikut prediksi Susunan Pemain Timnas U20 Indonesia vs Suriah di Piala Asia U20 2023, Sabtu 4 Maret 2023 yang dapat ditonton via Siaran Langsung RCTI Gratis dan TV Online.

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Suriah di Piala AFF U20 2023 sudah Tribun Medan sediakan di artikel ini.

Baca juga: PREDIKSI Skor Liverpool vs Man United Bola Liga Inggris, Head to Head Liverpool vs MU, Siapa Menang?

Usai ditekuk Irak, sementara ini Indonesia menjadi juru kunci grup bersama Suriah, yang juga menelan kekalahan 0-2 dari tuan rumah Uzbekistan di laga pembukanya.

Dengan demikian hasil pertandingan Indonesia U20 vs Suriah U20 bakal krusial bagi kedua tim, dalam persaingan di Grup A.

Jelang berlaga dalam matchday 2 Grup A Piala Asia U20 2023, Indonesia dan Suriah kemungkinan menurunkan formasi serupa, yakni 4-4-2.

Skema ini memungkinan kedua tim menduetkan striker di lini depan.

Indonesia dapat kembali mengandalkan Ronaldo Kwateh dan Hokky Caraka, sedangkan Suriah memiliki Zakaria Al Ramadan dan Mahmoud Al Aswad sebagai juru gedor tim.