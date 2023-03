Mocca akan Sambangi Kota Medan di Deliland Festival 2023, Yuk List Lagu Buat Nyanyi Bareng

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mocca, grup musik Indie asal Bandung ini akan menyambangi kota Medan, dalam konser musik bertajuk Deliland Festival 2023.

Siapa sih yang tidak mengenal grup musik Indie satu ini, band yang digawangi Riko Prayitno (gitar), Arina Ephipania (vokal dan flute ), Achmad Pratama (bass), dan Indra Massad (drum), akan tampil pada 19 Maret 2023 mendatang di Lanud Soewondo.

Tribunners sudah pada punya tiketnya belum, yuk kita list lagu Mocca buat Sing Along di Deliland Festival.

Band asal Bandung ini belum lama merayakan ulang tahun yang ke-23.

Band Mocca jadi salah satu band Indonesia yang mencicipi karier internasional.

Berawal dari empat personelnya yang satu kampus, yakni Institut Teknologi Nasional di Bandung, Mocca, terkenal sampai ke Korea.

Sebuah slogan yang layak untuk band yang punya Swinging Friends (panggilan untuk fans mereka) tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Pertama kali muncul di industri musik dengan album My Diary yang dirilis pada tahun 2002.

Album ini Berisi 10 buah lagu dengan lagu Me and My Boyfriend, Secret Admirer, dan What If sebagai lagu utamanya.

Mocca kembali merilis album mereka tahun 2005 bertajuk "Friends" masih di bawah label indie, Fast Forward Record.

Dalam album ini Mocca menghadirkan 13 lagu dengan My Only One sebagai lagu utamanya.

Dalam album ini, ada 2 bintang tamu, yaitu penyanyi legendaris Indonesia, Bob Tutupoly, dan Karoline Komstedt dari duo Club 8 asal Swedia.

Colours adalah album musik selanjutnya karya Mocca yang dirilis pada tahun 2007. Berisi 13 buah lagu dengan lagu I Love You Anyway sebagai lagu utama album ini.

Kemudian ada album Home, dimulai dengan sapaan hangat Good Morning dan ditutup dengan bisikan Good Night.