BOY WILLIAM Pamer Potret Mesra dengan Ayu Ting Ting, Dapat Restu Ayah Rozak?

Pasalnya, Boy William mengunggah potret mesra dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting.

Namun bukan seperti biasanya, keduanya berfoto seperti tengah foto prewedding.

Kemudian, Boy William menambahkan caption singkat sebuah pertanyaan dalam bahasa Inggris.

Captionnya itu berisi, apakah ini yang kamu inginkan? Nah, ini dia.

"Is this what you want? Well, here you have it (apakah ini yang kamu inginkan? Nah, ini dia)," tulis Boy William.

Sontak saja postingan Boy William itu, langsung digeruduk beragam komentar netizen yang berprasangka keduanya akan segera menyebar undangan pernikahan.

