Bocoran Penampakan Oppo Reno 10 Pro dan Reno 10 Pro Plus

TRIBUN-MEDAN.com - Oppo disinyalir tengah menyiapkan ponsel terbarunya, yakni Oppo Reno 10 series.

Meskipun belum diketahui kapan akan dirilis, namun bocoran mengenai Oppo Reno 10 series sudah mulai beredar di internet.

Salah satunya adalah model "Pro" series, yang meliputi Reno 10 Pro dan Reno 10 Pro Plus. Bocoran paling baru adalah munculnya sebuah gambar desain bewarna hitam dan putih yang diyakini bakal diadopsi Oppo Reno 10 Pro dan Reno 10 Pro Plus.

Adapun desain ini dibagikan oleh pembocor (tipster) gadget kenamaan di media sosial Weibo dengan nama akun Digital Chat Station.

Lihat Foto ilustrasi bocoran desain Oppo Reno 10 Pro dan Oppo Reno 10 Pro Plus (GSMArena)

Gambar yang dibagikan oleh tipster tersebut memuat dua desain ponsel, yakni Oppo Reno 10 Pro dengan kode model PHW110 (dua gambar sebelah kiri) dan Reno 10 Pro Plus dengan kode PHU110 (dua gambar sebelah kanan).

Sekilas, kedua desain tersebut terlihat mirip, misalnya dilihat dari lubang kamera (punch hole) di layar ponsel dan modul kamera belakang yang menyerupai pil atau oval.

Namun setelah diperhatikan dengan saksama, dapat dilihat bagian bawah modul kamera Oppo Reno 10 Pro yang berlainan dengan Reno 10 Pro Plus.

Bagian bawah modul kamera Oppo Reno 10 Pro tampak memiliki lensa berbentuk bulat dengan tulisan '2x' di sebelah kiri logo 'Powered by MariSilicon'.

Indikasinya, ponsel ini kemungkinan bakal memiliki fitur optical zoom 2x. Di sisi lain, Reno 10 Pro Plus terlihat dibekali lensa berbentuk kotak yang kemungkinan adalah lensa periskop.

Di Weibo, akun Digital Chat Station juga menambahkan bahwa Reno 10 Pro bakal mengusung layar berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus (2.412 x 1.080 piksel), sedangkan Reno 10 Pro Plus dibekali layar berdiagonal 6,74 inci beresolusi Full HD Plus (2.772 x 1.240 piksel).

Kedua smartphone ini kompak menggunakan panel OLED yang melengkung (curved).

Selain bocoran desain dan layar, terdapat sejumlah rumor terkait Oppo Reno 10 Pro dan Reno 10 Pro Plus yang sebelumnya sudah beredar.

Misalnya, Reno 10 Pro dikabarkan akan dibekali kamera selfie 32 MP. Sementara itu, Reno 10 Pro Plus mempunyai kamera utama 50 MP (Sony IMX890).

Sedangkan untuk dapur pacunya, Reno 10 Pro rumornya akan ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8200, sedangkan Reno 10 Pro Plus nantinya akan diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Beralih ke sektor daya, Reno 10 Pro Plus konon bakal ditopang baterai berkapasitas 4.600 mAH, berbeda dengan spesifikasi baterai Reno 10 Pro yang belum diketahui.

Lini Reno 10 sendiri diklaim akan meluncur bulan Mei mendatang, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari GizmoChina, Rabu (29/3/2023).

Perlu dicatat bahwa informasi ini belum dikonfirmasi oleh pihak Oppo. Mari kita tunggu saja informasi resminya.

(*/Tribun Medan)